В "Акроне" ответили на вопрос о продлении контракта с Дзюбой

"Да, я уже много раз говорил, что мы не будем до конца сезона никаких переговоров о новом контакте вести. Смысла в этом нет. Сезон закончится, тогда уже все месте сядем и по-мужски поговорим", - цитирует Клюшева "Матч ТВ".
Артем Дзюба выступает за тольяттинский "Акрон" с осени 2024 года, летом текущего года форвард продлил контракт с клубом до конца сезона-2025/2026.
В текущем сезоне форвард провел за тольяттинцев во всех турнирах 14 матчей и записал на свой счет 4 забитых мяча и 4 результативные передачи. После 16 сыгранных туров тольяттинцы располагаются на 8 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 21 набранным баллом в своем активе.
По итогам прошлого сезона подопечные Заурбека Тедеева заняли 9 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 30 встречах. Прошлый сезон стал дебютным для "Акрона" в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Акрон"