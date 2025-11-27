"Да. Все всё понимают, это Кубок, будем пытаться сделать то, что не удалось в прошлом сезоне", - сказал Голенков в интервью "Матч ТВ".
В среду, 26 ноября "Ростов" на выезде обыграл "Нефтехимик" со счётом 3:1 в первом этапе 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Голами в команде Джонатана Альбы отметились Иван Комаров, Егор Голенков и Дмитрий Чистяков. В следующем раунде "южане" сыграют против махачкалинского "Динамо".
Напомним, что в прошедшем сезоне "Ростов" уступил в финале Кубка России ЦСКА (0:0, 3:4 по пенальти).
Голенков считает, что "Ростов" сможет дойти до финала Кубка России
Нападающий "Ростова" Егор Голенков ответил на вопрос, сможет ли команда снова дойти до финала Кубка России.
Фото: ФК "Ростов"