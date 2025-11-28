Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Черноморец
19:00
ШинникНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
23:00
ЭльчеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
22:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия М
22:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Метц
22:45
РеннНе начат

Байрамян - о Батракове: в Ростове-на-Дону ему будет непросто

Футболист "Ростова" Хорен Байрамян высказался об игре полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"
"Он красавец, хороший и талантливый молодой футболист, пусть прогрессирует и дальше. Но в Ростове-на-Дону ему будет непросто", - сказал Байрамян "Матч ТВ".

Алексей Батраков является воспитанником "железнодорожников". В текущем сезоне атакующий полузащитник провел за клуб 21 матч, забил 14 голов и отдал 4 голевые передачи.

Игра 17-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Локомотивом" состоится 30 ноября на "Ростов Арене". Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

На данный момент "Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. "Ростов" находится на десятой строчке с 18-ю баллами в своем активе.

