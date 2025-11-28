Байрамян - о Батракове: в Ростове-на-Дону ему будет непросто

"Он красавец, хороший и талантливый молодой футболист, пусть прогрессирует и дальше. Но в Ростове-на-Дону ему будет непросто", - сказал Байрамян "Матч ТВ".
Алексей Батраков является воспитанником "железнодорожников". В текущем сезоне атакующий полузащитник провел за клуб 21 матч, забил 14 голов и отдал 4 голевые передачи.
Игра 17-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Локомотивом" состоится 30 ноября на "Ростов Арене". Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.
На данный момент "Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. "Ростов" находится на десятой строчке с 18-ю баллами в своем активе.
Футболист "Ростова" Хорен Байрамян высказался об игре полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"