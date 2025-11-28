Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Черноморец
19:00
ШинникНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
23:00
ЭльчеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
22:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия М
22:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Метц
22:45
РеннНе начат

Окишор - об изменениях в "Динамо" при Гусеве: команда та же, игроки те же

Футболист "Динамо" Виктор Окишор высказался о работе Ролана Гусева на посту исполняющего обязанности главного тренера клуба.
Фото: ФК "Динамо"
"Команда та же, игроки те же. Просто немного поменяли что-то и вроде получается. Чувствовал ли я скованность при прошлом тренере? Мне нормально, я не чувствовал ничего такого", - сказал Окишор "Советскому спорту".

17 ноября пресс-служба московского "Динамо" объявила об уходе Валерия Карпина. Исполняющим обязанности главного тренера клуба стал Ролан Гусев.

На данный момент "Динамо" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков в 16-ти матчах. Под руководством Гусева бело-голубые провели 1 игру в РПЛ: команда одержала победу над махачкалинским "Динамо" со счетом 3:0.

Следующий матч клуба пройдет 30 ноября против грозненского "Ахмата" в рамках чемпионата. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится