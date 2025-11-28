Окишор - об изменениях в "Динамо" при Гусеве: команда та же, игроки те же

"Команда та же, игроки те же. Просто немного поменяли что-то и вроде получается. Чувствовал ли я скованность при прошлом тренере? Мне нормально, я не чувствовал ничего такого", - сказал Окишор "Советскому спорту".
17 ноября пресс-служба московского "Динамо" объявила об уходе Валерия Карпина. Исполняющим обязанности главного тренера клуба стал Ролан Гусев.
На данный момент "Динамо" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков в 16-ти матчах. Под руководством Гусева бело-голубые провели 1 игру в РПЛ: команда одержала победу над махачкалинским "Динамо" со счетом 3:0.
Следующий матч клуба пройдет 30 ноября против грозненского "Ахмата" в рамках чемпионата. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.
Фото: ФК "Динамо"