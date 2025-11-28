Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Черноморец
19:00
ШинникНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
23:00
ЭльчеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
22:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия М
22:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Метц
22:45
РеннНе начат

Рахимов - о травме Даку: повреждены три связки голеностопа

Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов прокомментировал травму нападающего команды Мирлинда Даку.
Фото: ФК "Рубин"
"Точных сроков возвращения Даку в строй не назову. У него повреждены три связки голеностопа, достаточно приличное растяжение. Постараемся сделать максимально быстрое агрессивное восстановление без операции. надеемся, что не займёт много времени", - сказал Рахимов в интервью "Матч ТВ".

Мирлинд Даку в текущем сезоне принял участие в составе "Рубина" в 21 встрече во всех турнирах, отметился 10 забитыми мячами и отдал одну голевую передачу.

После 16 сыгранных туров чемпионата России казанцы занимают седьмую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 23 набранных очка.

Следующий матч подопечные Рашида Рахимова проведут на выезде против петербургского "Зенита". Встреча пройдёт в воскресенье, 30 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

