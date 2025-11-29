Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
14:00
Нижний НовгородНе начат
ЦСКА
16:30
ОренбургНе начат
Балтика
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
13:00
СКА-ХабаровскНе начат
Чайка
14:00
УфаНе начат
Волга Ул
14:00
УралНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брентфорд
18:00
БернлиНе начат
Манчестер Сити
18:00
ЛидсНе начат
Сандерленд
18:00
БорнмутНе начат
Эвертон
20:30
НьюкаслНе начат
Тоттенхэм
23:00
ФулхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
16:00
ОсасунаНе начат
Барселона
18:15
АлавесНе начат
Леванте
20:30
АтлетикНе начат
Атлетико
23:00
ОвьедоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
17:00
УдинезеНе начат
Дженоа
17:00
ВеронаНе начат
Ювентус
20:00
КальяриНе начат
Милан
22:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
17:30
ХайденхаймНе начат
Вердер
17:30
КельнНе начат
Бавария
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
Хоффенхайм
17:30
АугсбургНе начат
Байер
20:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Монако
19:00
ПСЖНе начат
Париж
21:00
ОсерНе начат
Марсель
23:05
ТулузаНе начат

Губернатор Тульской области оценил шансы "Арсенала" выйти в РПЛ

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев ответил, есть ли у "Арсенала" задача выйти в Российскую Премьер-Лигу по итогам сезона-2025/26.
Фото: ПФК "Арсенал"
"Самый главный успех тульского "Арсенала" произошел на этой неделе — команда прошла дальше в Кубке России. Старт сезона выдался достаточно тяжелым. С тренером у нас договоренность такая, чтобы "Арсенал" поднимался вверх по турнирной таблице. Осторожно делаем прогнозы и строим "Арсенал" вдолгую", – приводит слова Миляева "РБ Спорт".

25 ноября "Арсенал" по серии пенальти одержал победу над "Рубином" в первом четвертьфинальном матче Пути регионов Кубка России. Тем самым тульская команда вышла в следующую стадию турнира, где сыграет с московским "Локомотивом".

В турнирной таблице Первой лиги "Арсенал" занимает девятое место. После 20-ти встреч тульский клуб набрал 27 очков. В июне 2025 года команду возглавил Дмитрий Гунько, сменив на посту главного тренера Александра Сторожука.

