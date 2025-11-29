"Самый главный успех тульского "Арсенала" произошел на этой неделе — команда прошла дальше в Кубке России. Старт сезона выдался достаточно тяжелым. С тренером у нас договоренность такая, чтобы "Арсенал" поднимался вверх по турнирной таблице. Осторожно делаем прогнозы и строим "Арсенал" вдолгую", – приводит слова Миляева "РБ Спорт".
25 ноября "Арсенал" по серии пенальти одержал победу над "Рубином" в первом четвертьфинальном матче Пути регионов Кубка России. Тем самым тульская команда вышла в следующую стадию турнира, где сыграет с московским "Локомотивом".
В турнирной таблице Первой лиги "Арсенал" занимает девятое место. После 20-ти встреч тульский клуб набрал 27 очков. В июне 2025 года команду возглавил Дмитрий Гунько, сменив на посту главного тренера Александра Сторожука.
Губернатор Тульской области оценил шансы "Арсенала" выйти в РПЛ
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев ответил, есть ли у "Арсенала" задача выйти в Российскую Премьер-Лигу по итогам сезона-2025/26.
Фото: ПФК "Арсенал"