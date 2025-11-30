"Ростов" - "Локомотив": где и во сколько смотреть трансляцию матча РПЛ

Сегодня, 30 ноября, "Ростов" проведет матч 17-го тура РПЛ против московского "Локомотива" на "Ростов Арене". Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Главным арбитром встречи был назначен Рафаэль Шафеев.
Прямая трансляция игры будет доступна на телеканале "Матч Премьер", редакция интернет-портала Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию этого матча.
В текущем сезоне чемпионата России "Ростов" занимает десятую строчку в турнирной таблице с 18-ю баллами в своем активе. "Локомотив" располагается на пятом месте, набрав 31 очко.