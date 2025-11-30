Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Краснодар
5 - 0 5 0
Крылья СоветовЗавершен
Ростов
0 - 0 0 0
Локомотив1 тайм
Ахмат
0 - 0 0 0
Динамо1 тайм
Зенит
19:00
РубинНе начат

Первая лига

Енисей
0 - 0 0 0
РоторЗавершен
Спартак Кострома
17:00
ТорпедоНе начат
Арсенал Тула
17:00
НефтехимикНе начат
Факел
18:00
ЧелябинскНе начат

Английская премьер-лига

Кристал Пэлас
1 - 2 1 2
Манчестер Юнайтед1 тайм
Астон Вилла
17:05
ВулверхэмптонНе начат
Ноттингем Форест
17:05
БрайтонНе начат
Вест Хэм
17:05
ЛиверпульНе начат
Челси
19:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Реал Сосьедад
0 - 1 0 1
Вильярреал1 тайм
Севилья
18:15
БетисНе начат
Сельта
20:30
ЭспаньолНе начат
Жирона
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Лечче
2 - 1 2 1
ТориноЗавершен
Пиза
17:00
ИнтерНе начат
Аталанта
20:00
ФиорентинаНе начат
Рома
22:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Гамбург
17:30
ШтутгартНе начат
Айнтрахт
19:30
ВольфсбургНе начат
Фрайбург
21:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

Страсбург
17:00
БрестНе начат
Гавр
19:15
ЛилльНе начат
Лорьян
19:15
НиццаНе начат
Анже
19:15
ЛансНе начат
Лион
22:45
НантНе начат

Бушманов: Талалаев в "Спартак"? Андрей хочет работать в Калининграде

Бывший игрок "Спартака" высказался о работе главного тренера "Балтики" Андрея Талалаева.
Фото: ФК "Балтика"
"Талалаев в "Спартак"? Андрей хочет работать в Калининграде и строить команду там. "Балтика" подходит Талалаеву больше, чем "Спартак". Концепция Калининграда для него ближе", - сказал Бушманов Metaratings.

Ранее в СМИ появилась информация, что услуги Талалаева предложили руководству "Спартака".

Андрей Талалаев возглавляет калининградскую "Балтику" с начала сентября 2024 года. В текущем сезоне команда под руководством российского специалиста провела 24 матча, одержала 11 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

На данный момент "Балтика" находится на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка. "Спартак" занимает шестую строчку с 28-ю баллами в своем активе.

