Бушманов: Талалаев в "Спартак"? Андрей хочет работать в Калининграде

"Талалаев в "Спартак"? Андрей хочет работать в Калининграде и строить команду там. "Балтика" подходит Талалаеву больше, чем "Спартак". Концепция Калининграда для него ближе", - сказал Бушманов Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация, что услуги Талалаева предложили руководству "Спартака".
Андрей Талалаев возглавляет калининградскую "Балтику" с начала сентября 2024 года. В текущем сезоне команда под руководством российского специалиста провела 24 матча, одержала 11 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений.
На данный момент "Балтика" находится на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка. "Спартак" занимает шестую строчку с 28-ю баллами в своем активе.
