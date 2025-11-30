В России Азмун выступал за казанский "Рубин" (2013–2014, 2017–2018; 77 матчей, 17 голов, 14 результативных передач), "Ростов" (2015, 2015–2017; 77 игр, 25 голов, 6 ассистов) и "Зенит" (2019–2021; 104 матча, 62 забитых мячей, 23 ассиста, 7 трофеев).
"Если поступит хорошее предложение, мы с Сердаром обязательно его рассмотрим. Он был бы рад вернуться в Россию. На данный момент он восстанавливается от травмы и будет готов вернуться на поле в январе.
Согласится ли он, если трансфер предложат ЦСКА или «Спартак»? Почему нет? Мы с уважением относимся ко всем командам в России", — передает слова Хагитали Sport24.
За "Шабаб Аль-Ахли" Сердар Азмун выступает с июля 2024 года. На данный момент в составе арабской команды Азмун провел 42 матча, забил 27 мячей, отдал 10 голевых передач и выиграл 4 трофея. Контракт Сердара рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 7 млн евро.
Сердар Азмун готов рассмотреть предложения из России
Мехди Хагитали, агент иранского нападающего "Шабаб Аль-Ахли" Сердара Азмуна, не исключил возвращения футболиста в Российскую Премьер-Лигу.
Фото: ФК "Зенит"