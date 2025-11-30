Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Краснодар
5 - 0 5 0
Крылья СоветовЗавершен
Ростов
0 - 0 0 0
Локомотив1 тайм
Ахмат
0 - 0 0 0
Динамо1 тайм
Зенит
19:00
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
РоторЗавершен
Спартак Кострома
17:00
ТорпедоНе начат
Арсенал Тула
17:00
НефтехимикНе начат
Факел
18:00
ЧелябинскНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кристал Пэлас
1 - 2 1 2
Манчестер Юнайтед1 тайм
Астон Вилла
17:05
ВулверхэмптонНе начат
Ноттингем Форест
17:05
БрайтонНе начат
Вест Хэм
17:05
ЛиверпульНе начат
Челси
19:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
0 - 1 0 1
Вильярреал1 тайм
Севилья
18:15
БетисНе начат
Сельта
20:30
ЭспаньолНе начат
Жирона
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
2 - 1 2 1
ТориноЗавершен
Пиза
17:00
ИнтерНе начат
Аталанта
20:00
ФиорентинаНе начат
Рома
22:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
17:30
ШтутгартНе начат
Айнтрахт
19:30
ВольфсбургНе начат
Фрайбург
21:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Страсбург
17:00
БрестНе начат
Гавр
19:15
ЛилльНе начат
Лорьян
19:15
НиццаНе начат
Анже
19:15
ЛансНе начат
Лион
22:45
НантНе начат

Сердар Азмун готов рассмотреть предложения из России

Мехди Хагитали, агент иранского нападающего "Шабаб Аль-Ахли" Сердара Азмуна, не исключил возвращения футболиста в Российскую Премьер-Лигу.
Фото: ФК "Зенит"
В России Азмун выступал за казанский "Рубин" (2013–2014, 2017–2018; 77 матчей, 17 голов, 14 результативных передач), "Ростов" (2015, 2015–2017; 77 игр, 25 голов, 6 ассистов) и "Зенит" (2019–2021; 104 матча, 62 забитых мячей, 23 ассиста, 7 трофеев).

"Если поступит хорошее предложение, мы с Сердаром обязательно его рассмотрим. Он был бы рад вернуться в Россию. На данный момент он восстанавливается от травмы и будет готов вернуться на поле в январе.

Согласится ли он, если трансфер предложат ЦСКА или «Спартак»? Почему нет? Мы с уважением относимся ко всем командам в России", — передает слова Хагитали Sport24.

За "Шабаб Аль-Ахли" Сердар Азмун выступает с июля 2024 года. На данный момент в составе арабской команды Азмун провел 42 матча, забил 27 мячей, отдал 10 голевых передач и выиграл 4 трофея. Контракт Сердара рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 7 млн евро.

