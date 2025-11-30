Игрок "Спартака" Солари: сложно анализировать игру против "Балтики"

Вчера, 29 ноября, красно-белые уступили калининградцам со счетом 0:1. Единственный гол в матче на 60-й минуте забил полузащитник "Балтики" Николай Титков.
"Концентрации нам не хватило в одном?единственном эпизоде. К сожалению, он закончился голом соперника. Мы каждую минуту бились, боролись, создавали моменты. Сейчас я испытываю негативные эмоции. Сложно анализировать игру, потому что больше эмоций, чем анализа", — передает слова Солари "Матч ТВ".
"Спартак" с 28 очками остался на 6-м месте турнирной таблицы РПЛ, "Балтика" с 32 баллами теперь занимает 4-ю позицию, но может опуститься ниже по завершении всех матчей 17 тура.
В последнем туре в 2025 году красно-белые сыграют дома с московским "Динамо", а "Балтика" проведет домашнюю встречу с "Крыльями Советов".