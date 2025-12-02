"Надеюсь, на меня не обидятся в "Зените". Черчесов назвал команду, к которой труднее готовиться

- Я бы сказал, что к "Спартаку". На всех позициях, особенно в атаке, у них есть игроки высокого уровня с качеством, техникой и скоростью. При этом заранее не знаешь, кто из них выйдет на поле. Бонгонда или Солари? Гарсия или Угальде? Маркиньос или еще кто-то? Как с одеялом - натянешь на голову, ноги замерзнут. Надеюсь, на меня не обидятся в "Зените", но есть вещи, которые легче прогнозировать, есть те, что сложнее.
Станислав Черчесов вернулся в РПЛ впервые с 2015 года, и 6 августа возглавил "Ахмат". Под его руководством грозненская команда провела 19 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых одержала шесть побед, четыре раза сыграла вничью и потерпела девять поражений.
По итогам 17 прошедших туров подопечные Черчесова занимают 10-ю строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 19 набранных очков. От зоны стыковых матчей грозненцев отделяет на данный момент четыре балла.
В пятницу, 5 декабря, "Ахмат" примет в Грозном на своем поле "Оренбург" в рамках 18-го тура РПЛ.
