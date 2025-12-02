Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Борнмут
0 - 0 0 0
Эвертон1 тайм
Фулхэм
0 - 1 0 1
Манчестер Сити1 тайм
Ньюкасл
23:15
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Барселона
23:00
АтлетикоНе начат

Кубок Италии

Новости
Ювентус
23:00
УдинезеНе начат

Кубок Германии

Новости
Боруссия М
1 - 2 1 2
Санкт-ПаулиЗавершен
Герта
6 - 1 6 1
КайзерслаутернЗавершен
РБ Лейпциг
23:00
МагдебургНе начат
Боруссия Д
23:00
БайерНе начат

"Надеюсь, на меня не обидятся в "Зените". Черчесов назвал команду, к которой труднее готовиться

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов ответил на вопрос, к какому сопернику в РПЛ ему тяжелее всего готовиться.
Фото: ФК "Ахмат"
- Я бы сказал, что к "Спартаку". На всех позициях, особенно в атаке, у них есть игроки высокого уровня с качеством, техникой и скоростью. При этом заранее не знаешь, кто из них выйдет на поле. Бонгонда или Солари? Гарсия или Угальде? Маркиньос или еще кто-то? Как с одеялом - натянешь на голову, ноги замерзнут. Надеюсь, на меня не обидятся в "Зените", но есть вещи, которые легче прогнозировать, есть те, что сложнее.

Станислав Черчесов вернулся в РПЛ впервые с 2015 года, и 6 августа возглавил "Ахмат". Под его руководством грозненская команда провела 19 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых одержала шесть побед, четыре раза сыграла вничью и потерпела девять поражений.

По итогам 17 прошедших туров подопечные Черчесова занимают 10-ю строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 19 набранных очков. От зоны стыковых матчей грозненцев отделяет на данный момент четыре балла.

В пятницу, 5 декабря, "Ахмат" примет в Грозном на своем поле "Оренбург" в рамках 18-го тура РПЛ.

Источник: "Спорт день за днем"

