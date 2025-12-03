Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
22:30
Кристал ПэласНе начат
Арсенал
22:30
БрентфордНе начат
Брайтон
22:30
Астон ВиллаНе начат
Вулверхэмптон
22:30
Ноттингем ФорестНе начат
Лидс
23:15
ЧелсиНе начат
Ливерпуль
23:15
СандерлендНе начат

Кубок Италии

Новости
Аталанта
17:00
ДженоаНе начат
Наполи
20:00
КальяриНе начат
Интер
23:00
ВенецияНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
21:00
Реал МадридНе начат

Кубок Германии

Новости
Фрайбург
20:00
ДармштадтНе начат
Бохум
20:00
ШтутгартНе начат
Гамбург
22:45
ХольштайнНе начат
Унион
22:45
БаварияНе начат

Нгамале дал оценку выступлению "Динамо" в первой части сезона

Нападающий московского "Динамо" Николя Муми Нгамале оценил выступление команды в первой части сезона 2025/2026.
Фото: ФК "Динамо" Москва
После 17 туров бело-голубые с 20 очками располагаются на 9-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.

"Считаю, что мы показали очень плохой результат. "Динамо" давно не было в таком положении, при мне команда впервые находится так низко в таблице. Поэтому оценка отрицательная", — сказал Нгамале в беседе с "Матч ТВ".

В 18 туре РПЛ, который станет для команд последним в 2025 году, динамовцы сыграют в гостях со "Спартаком" (6-е место, 28 очков). Встреча пройдет в субботу, 6 декабря. Начало — в 16:30 мск.

В активе Муми Нгамале в текущем сезоне — 9 матчей и один гол в чемпионате, а также 5 игр и одна результативная передача в Кубке России.

