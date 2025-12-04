Семак высказался об адаптации Энрике в "Зените"

Вингер перешел в "Зенит" из "Ботафого" в январе этого года за 33 млн евро.
"Не только голы и передачи влияют на то, кто играет в старте. Луис Энрике хорош в борьбе, в единоборствах, строит игру команды. Конечно, мы хотим, чтобы результативных действий у него было больше. Но он молодой игрок, ему нужно привыкнуть, адаптироваться. Всем видно, что это очень сильный игрок", — сказал Семак в беседе с "Чемпионатом".
На данный момент в сезоне 2025/2026 Луис Энрике провел 18 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых забил один мяч и отдал 3 результативные передачи.
Контракт Луиса Энрике с "Зенитом" рассчитан до 31 декабря 2028 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 25 млн евро.
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о выступлениях бразильского нападающего Луиса Энрике.
Фото: ФК "Зенит"