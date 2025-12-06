Лаутаро Мартинес может перейти в "Барселону" из "Интера"

Футболист итальянского "Интера" Лаутаро Мартинес может перейти в испанскую "Барселону"

Фото: Getty Images

По информации источника, спортивный директор "Барселоны" Деку заинтересован в трансфере аргентинского нападающего "Интера". Испанский клуб нацелен подписать форварда мирового уровня.



Лаутаро Мартинес выступает за "Интер" с начала июля 2018 года. В текущем сезоне футболист провел за клуб 17 матчей, забил 10 голов и отдал 2 голевые передачи. Соглашение с нападающим действует до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 28-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 85 миллионов евро.



На данный момент "Барселона" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 37 очков.



Источник: ESPN

