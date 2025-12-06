Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
2 - 0 2 0
РубинЗавершен
Спартак
1 - 1 1 1
Динамо2 тайм
Зенит
19:30
АкронНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
2 - 1 2 1
АрсеналЗавершен
Эвертон
1 - 0 1 0
Ноттингем Форест1 тайм
Борнмут
0 - 0 0 0
Челси1 тайм
Ньюкасл
0 - 0 0 0
Бернли1 тайм
Манчестер Сити
0 - 0 0 0
Сандерленд1 тайм
Тоттенхэм
1 - 0 1 0
Брентфорд1 тайм
Лидс
20:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
2 - 0 2 0
ХетафеЗавершен
Алавес
18:15
Реал СосьедадНе начат
Бетис
20:30
БарселонаНе начат
Атлетик
23:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
3 - 1 3 1
Фиорентина2 тайм
Интер
20:00
КомоНе начат
Верона
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
0 - 1 0 1
Фрайбург1 тайм
Вольфсбург
2 - 0 2 0
Унион1 тайм
Аугсбург
1 - 0 1 0
Байер1 тайм
Штутгарт
0 - 1 0 1
Бавария1 тайм
Кельн
0 - 0 0 0
Санкт-Паули1 тайм
РБ Лейпциг
20:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нант
19:00
ЛансНе начат
Тулуза
21:00
СтрасбургНе начат
ПСЖ
23:05
РеннНе начат

Гладилин: "Спартаку" надо оставить Романова главным тренером

Бывший футболист "Спартака" Валерий Гладилин высказался о работе исполняющего обязанности главного тренера команды Вадима Романова.
Фото: Global Look Press
"Думаю, "Спартак" может оставить Романова главным тренером. Надо брать риск на себя, это ответственность руководителей. А если пригласить иностранного тренера, заплатить ему денег, ответственности никакой. "Лукойл" и "Спартак" должны взять ответственность на себя", - сказал Гладилин "Чемпионату".

Напомним, 11 ноября пресс-служба московского "Спартака" объявила об уходе в отставку Деяна Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен бывший наставник "Спартака-2" Вадим Романов.

Под руководством российского специалиста красно-белые провели 3 матча, одержали 2 победы и потерпели 1 поражение.

На данный момент "Спартак" находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков в 17-ти матчах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -4
  • Не нравится