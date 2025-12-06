Гладилин: "Спартаку" надо оставить Романова главным тренером

"Думаю, "Спартак" может оставить Романова главным тренером. Надо брать риск на себя, это ответственность руководителей. А если пригласить иностранного тренера, заплатить ему денег, ответственности никакой. "Лукойл" и "Спартак" должны взять ответственность на себя", - сказал Гладилин "Чемпионату".
Напомним, 11 ноября пресс-служба московского "Спартака" объявила об уходе в отставку Деяна Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен бывший наставник "Спартака-2" Вадим Романов.
Под руководством российского специалиста красно-белые провели 3 матча, одержали 2 победы и потерпели 1 поражение.
На данный момент "Спартак" находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков в 17-ти матчах.
Бывший футболист "Спартака" Валерий Гладилин высказался о работе исполняющего обязанности главного тренера команды Вадима Романова.
Фото: Global Look Press