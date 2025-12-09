Матчи Скрыть

Кайрат
18:30
ОлимпиакосНе начат
Бавария
20:45
Спортинг ЛиссабонНе начат
Юнион
23:00
МарсельНе начат
Тоттенхэм
23:00
СлавияНе начат
Аталанта
23:00
ЧелсиНе начат
ПСВ
23:00
АтлетикоНе начат
Интер
23:00
ЛиверпульНе начат
Монако
23:00
ГалатасарайНе начат
Барселона
23:00
АйнтрахтНе начат

Защитник "Зенита" подвел итоги первой части сезона

Густаво Мантуан поделился мыслями о первой части сезона для сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"
"Мы хорошо ее провели. Конечно, могли бы набрать осенью больше очков, сыграть лучше в некоторых матчах. Так или иначе, сделали свою работу, теперь надо отдохнуть, чтобы во второй части сезона вернуться сильнее", - сказал Мантуан.

По итогам первой части сезона 2025/2026 Российской Премьер-Лиги "Зенит" набрал 39 очков в 18 сыгранных матчах. Петербургская команда занимает второе место в турнирной таблице и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл.

Весеннюю часть сезона сине-бело-голубые начнут 28 февраля домашней игрой против "Балтики" в рамках 19-го тура чемпионата России.

Источник: "Матч ТВ"

