"Мы хорошо ее провели. Конечно, могли бы набрать осенью больше очков, сыграть лучше в некоторых матчах. Так или иначе, сделали свою работу, теперь надо отдохнуть, чтобы во второй части сезона вернуться сильнее", - сказал Мантуан.
По итогам первой части сезона 2025/2026 Российской Премьер-Лиги "Зенит" набрал 39 очков в 18 сыгранных матчах. Петербургская команда занимает второе место в турнирной таблице и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл.
Весеннюю часть сезона сине-бело-голубые начнут 28 февраля домашней игрой против "Балтики" в рамках 19-го тура чемпионата России.
Источник: "Матч ТВ"
Защитник "Зенита" подвел итоги первой части сезона
Густаво Мантуан поделился мыслями о первой части сезона для сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"