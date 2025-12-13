Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челси
18:00
ЭвертонНе начат
Ливерпуль
18:00
БрайтонНе начат
Бернли
20:30
ФулхэмНе начат
Арсенал
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетико
16:00
ВаленсияНе начат
Мальорка
18:15
ЭльчеНе начат
Барселона
20:30
ОсасунаНе начат
Хетафе
23:00
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торино
17:00
КремонезеНе начат
Парма
20:00
ЛациоНе начат
Аталанта
22:45
КальяриНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
17:30
ХайденхаймНе начат
Боруссия М
17:30
ВольфсбургНе начат
Хоффенхайм
17:30
ГамбургНе начат
Айнтрахт
17:30
АугсбургНе начат
Байер
20:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
19:00
БрестНе начат
Метц
21:00
ПСЖНе начат
Париж
23:05
ТулузаНе начат

Гришин назвал команды, которые до последнего будут бороться за победу в РПЛ

Бывший игрок ЦСКА считает, что "Краснодар" и "Зенит" является главными претендентами на победу в РПЛ в текущем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
"Мне кажется, что до конца борьба будет идти между "Зенитом" и "Краснодаром". Но "Краснодар" — более укомплектованная команда. В плане того, что они играют одним составом на протяжении трех-четырех лет, а также докупили очень хороших футболистов, где отлично сработал менеджмент клуба. Если "Зенит" найдет хорошего нападающего, то это будут две команды, претендующие на Кубок России и чемпионство", — приводит слова Гришина "Матч ТВ".

"Краснодар" является действующим чемпионом России. На данный момент "быки" лидируют в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 40 очков после 18-ти туров. "Зенит" идет вторым с отрывом в одно очко. Тройку лидеров по итогам осенней части сезона замкнул московский "Локомотив", набравший 37 очков.

После зимний паузы "Зенит" проведет первую встречу на своем поле с "Балтикой" 27 февраля. Начало – в 19:30 по московскому времени. На следующий день "Краснодар" сыграет с "Ростовом".

