Гришин назвал команды, которые до последнего будут бороться за победу в РПЛ

"Мне кажется, что до конца борьба будет идти между "Зенитом" и "Краснодаром". Но "Краснодар" — более укомплектованная команда. В плане того, что они играют одним составом на протяжении трех-четырех лет, а также докупили очень хороших футболистов, где отлично сработал менеджмент клуба. Если "Зенит" найдет хорошего нападающего, то это будут две команды, претендующие на Кубок России и чемпионство", — приводит слова Гришина "Матч ТВ".
"Краснодар" является действующим чемпионом России. На данный момент "быки" лидируют в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 40 очков после 18-ти туров. "Зенит" идет вторым с отрывом в одно очко. Тройку лидеров по итогам осенней части сезона замкнул московский "Локомотив", набравший 37 очков.
После зимний паузы "Зенит" проведет первую встречу на своем поле с "Балтикой" 27 февраля. Начало – в 19:30 по московскому времени. На следующий день "Краснодар" сыграет с "Ростовом".