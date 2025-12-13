Матчи Скрыть

ЦСКА стал самым проверяемым РУСАДА клубом с начала года

Игроки ЦСКА чаще других проверялись РУСАДА с января по ноябрь 2025 года.
Фото: "Матч ТВ"
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющиеся в распоряжении агенства документы. По данным источника, в течение года тестирование РУСАДА прошли 12 армейцев: Данил Круговой, Джамалутдин Абдулкадыров, Игорь Акинфеев, Матвей Кисляк, Матвей Лукин, Максим Мухин, Иван Обляков, Никита Савин, Рифат Жемалетдинов, представляющий клуб до конца сезона-2024/25, Кирилл Глебов, Игорь Дивеев и Глеб Пополитов.

Второе место по числу допинг-тестирований занимают "Локомотив", "Зенит" и "Краснодар". В каждом из этих клубов проверки прошли по 11 игрков. В "Балтике" и "Спартаке" РУСАДА проверила по 10 футболистов, в "Рубине" и махачкалинском "Динамо" – по 8. По 7 человек протестированы на допинг в московском "Динамо" и "Акроне". Также 6 допинг-тестов проведены в "Ростове", по 5 – в "Ахмате" и "Пари НН", 4 – в "Крыльях Советов" и 3 – в "Сочи".

ЦСКА на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. По итогам 18-ти туров РПЛ комнада набрала 36 очков.

