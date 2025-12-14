Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
17:00
ТоттенхэмНе начат
Сандерленд
17:00
НьюкаслНе начат
Кристал Пэлас
17:00
Манчестер СитиНе начат
Вест Хэм
17:00
Астон ВиллаНе начат
Брентфорд
19:30
ЛидсНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Севилья
16:00
ОвьедоНе начат
Сельта
18:15
АтлетикНе начат
Леванте
20:30
ВильярреалНе начат
Алавес
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
14:30
СассуолоНе начат
Удинезе
17:00
НаполиНе начат
Фиорентина
17:00
ВеронаНе начат
Дженоа
20:00
ИнтерНе начат
Болонья
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
17:30
Боруссия ДНе начат
Бавария
19:30
МайнцНе начат
Вердер
21:30
ШтутгартНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лион
17:00
ГаврНе начат
Страсбург
19:15
ЛорьянНе начат
Осер
19:15
ЛилльНе начат
Ланс
19:15
НиццаНе начат
Марсель
22:45
МонакоНе начат

"Он бы не отказался". Кечинов назвал кандидатов на пост тренера "Динамо"

Экс-игрок "Спартака" Валерий Кечинов назвал кандидатов на пост главного тренера московского "Динамо".
Фото: ФК "Ахмат"
"Есть Федотов, который сейчас без работы. В ЦСКА, а до этого в "Сочи" он работал очень прилично. Поэтому, может быть, стоит дать попробовать ему. Черчесов — тренер серьезный, но он сейчас работает в "Ахмате". Тем не менее, мне кажется, если бы ему поступило такое предложение, он бы не отказался. С этим тренером любая топовая команда будет бороться за самые высокие места", - цитирует Кечинова "Матч ТВ".

В ноябре текущего года московское "Динамо" объявило об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера - специалист работал в клубе с июня 2025 года. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Ролан Гусев, который уже занимал этот пост в мае после ухода Марцела Лички. Сообщалось, что руководство бело-голубых рассматривает кандидатуру Станислава Черчесова.

После 18 сыгранных туров "Динамо" располагается на десятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 21 баллом в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится