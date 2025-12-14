"Есть Федотов, который сейчас без работы. В ЦСКА, а до этого в "Сочи" он работал очень прилично. Поэтому, может быть, стоит дать попробовать ему. Черчесов — тренер серьезный, но он сейчас работает в "Ахмате". Тем не менее, мне кажется, если бы ему поступило такое предложение, он бы не отказался. С этим тренером любая топовая команда будет бороться за самые высокие места", - цитирует Кечинова "Матч ТВ".
В ноябре текущего года московское "Динамо" объявило об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера - специалист работал в клубе с июня 2025 года. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Ролан Гусев, который уже занимал этот пост в мае после ухода Марцела Лички. Сообщалось, что руководство бело-голубых рассматривает кандидатуру Станислава Черчесова.
После 18 сыгранных туров "Динамо" располагается на десятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 21 баллом в своем активе.
"Он бы не отказался". Кечинов назвал кандидатов на пост тренера "Динамо"
Экс-игрок "Спартака" Валерий Кечинов назвал кандидатов на пост главного тренера московского "Динамо".
Фото: ФК "Ахмат"