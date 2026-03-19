Зобнин: много кто отругал Солари за фол в игре с "Зенитом"

Капитан "Спартака" Роман Зобнин высказался о фоле Солари в игре против "Зенита".
Фото: ФК "Спартак"
Футболист заявил, что многие из команды были недовольны эпизодом с Пабло Солари.

"Да его много кто отругал.
Пабло всё прекрасно понимает. Конечно, это непозволительно так действовать в больших матчах. В таких матчах всё решают детали. Но имеем то, что имеем. Надеюсь, что подобное больше не повторится", - сказал Зобнин "Чемпионату".

14 марта состоялся матч в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком". Подопечные Хуана Карлоса Карседо потерпели поражение со счетом 0:2.

В конце первого тайма встречи арбитр Сергей Карасев назначил пенальти в ворота "Спартака" за фол Пабло Солари на Дугласе Сантосе.

