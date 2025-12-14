"Также можно отметить чемпионство "Краснодара". Сейчас они очень хорошо идут. Если так продолжат, то в Петербурге перенесут столетие "Зенита" ещё на один год", - цитирует Сафонова Metaratings.
По итогам сезона-2024/2025 "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России, петербургский "Зенит" завоевал серебряные медали чемпионата страны.
После 18 сыгранных туров в текущем сезоне команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице с 40 набранными очками. Петербуржцы располагаются на второй строчке с 39 баллами в своем активе.
Агент Сафонов: если "Краснодар" так продолжит, то в Петербурге перенесут столетие
Футбольный агент Алексей Сафонов оценил игру "Краснодара" в 2025 году.
Фото: РПЛ