Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
17:00
ТоттенхэмНе начат
Сандерленд
17:00
НьюкаслНе начат
Кристал Пэлас
17:00
Манчестер СитиНе начат
Вест Хэм
17:00
Астон ВиллаНе начат
Брентфорд
19:30
ЛидсНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Севилья
16:00
ОвьедоНе начат
Сельта
18:15
АтлетикНе начат
Леванте
20:30
ВильярреалНе начат
Алавес
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
14:30
СассуолоНе начат
Удинезе
17:00
НаполиНе начат
Фиорентина
17:00
ВеронаНе начат
Дженоа
20:00
ИнтерНе начат
Болонья
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
17:30
Боруссия ДНе начат
Бавария
19:30
МайнцНе начат
Вердер
21:30
ШтутгартНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лион
17:00
ГаврНе начат
Страсбург
19:15
ЛорьянНе начат
Осер
19:15
ЛилльНе начат
Ланс
19:15
НиццаНе начат
Марсель
22:45
МонакоНе начат

Агент Сафонов: если "Краснодар" так продолжит, то в Петербурге перенесут столетие

Футбольный агент Алексей Сафонов оценил игру "Краснодара" в 2025 году.
Фото: РПЛ
"Также можно отметить чемпионство "Краснодара". Сейчас они очень хорошо идут. Если так продолжат, то в Петербурге перенесут столетие "Зенита" ещё на один год", - цитирует Сафонова Metaratings.

По итогам сезона-2024/2025 "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России, петербургский "Зенит" завоевал серебряные медали чемпионата страны.

После 18 сыгранных туров в текущем сезоне команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице с 40 набранными очками. Петербуржцы располагаются на второй строчке с 39 баллами в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 8
  • Нравится
  • +4
  • Не нравится