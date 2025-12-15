"Ставлю твердую четверку. Но вторая часть сезона будет самой важной и решающей", - сказал Баринов "Матч ТВ".
На данный момент московский "Локомотив" идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков в 18-ти матчах. Подопечные Михаила Галактионова одержали 10 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение в лиге.
Следующий матч "железнодорожников" в РПЛ состоится 28 февраля против "Пари НН".
Баринов оценил выступление "Локо" в первой части сезона
Футболист "Локомотива" Дмитрий Баринов высказался о выступлении команды в первой части сезона.
Фото: ФК "Локомотив"