Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Манчестер Юнайтед
23:00
БорнмутНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
23:00
БетисНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рома
22:45
КомоНе начат

Баринов оценил выступление "Локо" в первой части сезона

Футболист "Локомотива" Дмитрий Баринов высказался о выступлении команды в первой части сезона.
Фото: ФК "Локомотив"
"Ставлю твердую четверку. Но вторая часть сезона будет самой важной и решающей", - сказал Баринов "Матч ТВ".

На данный момент московский "Локомотив" идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков в 18-ти матчах. Подопечные Михаила Галактионова одержали 10 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение в лиге.

Следующий матч "железнодорожников" в РПЛ состоится 28 февраля против "Пари НН".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится