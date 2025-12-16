"На сегодняшний день никаких офферов в "Локомотив" по Батракову не поступало. Зимой переход может состояться только в том случае, если будут переговоры, и "Локомотив" примет предложение", - цитирует Кузьмичева "РБ Спорт".
В текущем сезоне Алексей Батраков вышел на поле в составе московского "Локомотива" в 23 встречах и записал на свой счет 15 забитых мячей и 6 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего полузащитника в 25 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.
Агент высказался о возможном уходе Батракова из "Локомотива" зимой
Футбольный агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова, рассказал, может ли россиянин покинуть клуб зимой.
Фото: ФК "Локомотив"