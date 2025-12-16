По информации источника, клуб намерен расторгнуть арендное соглашение с Даниилом Уткиным, права на которого принадлежат "Ростову". Также команду покинут защитники Диего Луна и Амир Мохаммад.
Каждый из трех футболистов сыграл по одному матчу в чемпионате России. В текущем сезоне никто из них не отличился голевыми действиями за клуб.
На данный момент "Балтика" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 18-ти матчах. Следующий матч команды в чемпионате страны состоится 28 февраля против "Зенита".
Источник: Metaratings
Три футболиста могут покинуть "Балтику" зимой
Стало известно, какие футболисты могут покинуть "Балтику" в зимнее трансферное окно.
Фото: Global Look Press