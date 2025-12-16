Матчи Скрыть

"Пари НН" не может договориться о продлении контракта с Боселли - источник

"Пари НН" пытается продлить контракт с нападающим Хуаном Боселли.
Фото: ФК "Пари НН"
По информации источника, "Пари НН" не может договориться с Хуаном Боселли о продлении контракта. Клуб не может удовлетворить финансовые запросы уругвайца.

В текущем сезоне Хуан Боселли провел за "Пари НН" во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет 10 забитых мячей. Нападающий выступает за клуб с сентября 2023 года, контракт уругвайца с нижегородцами рассчитан до конца сезона-2025/2026. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 1,5 миллионов евро.

Источник: Metaratings.

