Точилин высказался о возможном назначении Черчесова в "Динамо"

"Это фундаментальный тренер для "Динамо", тот специалист, который способен стабилизировать команду. Я не совсем понимаю, как там обстоят отношения с "Ахматом". Поэтому, честно говоря, не очень верю, что его отпустят именно сейчас", - сказал Точилин "Советскому спорту".
Станислав Черчесов возглавляет "Ахмат" с начала августа 2025 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 20 матчей, одержала 7 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 9 поражений.
На данный момент московское "Динамо" занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко в 18-ти матчах.
Бывший тренер "Сочи" Александр Точилин высказался о возможном назначении Станислава Черчесова в "Динамо".
Фото: ФК "Ахмат"