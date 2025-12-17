Овчинников: Карпин провалился в "Динамо", их система отторгает спартаковцев

"Главная проблема "Спартака" и "Динамо" - их руководство. Не в тренерах! Главному тренеру должны давать все возможности. Карпин провалился в "Динамо", потому что их система отторгает спартаковцев. Никого не воспринимает, кроме своих", - заявил Овчинников Овчинников Metaratings.
Валерий Карпин возглавил "Динамо" перед стартом текущего сезона. Специалист совмещал работу в клубе и сборной России. О своём уходе из московской команды Карпин объявил 17 ноября текущего года. На зимнюю паузу в Мир Российской Премьер-Лиге бело-голубые ушли на 10-м месте в турнирной таблице.
В активе "Динамо" 21 набранное очко в 18 матчах сезона-2025/26. Команда завершала календарный год под управлением исполняющего обязанности главного тренера Ролана Гусева. Валерий Карпин возглавлял "Спартак" с 2009-го по 2014 год.