Матчи Скрыть

Межконтинентальный кубок

ПСЖ
20:00
ФламенгоНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Манчестер Сити
22:30
БрентфордНе начат
Ньюкасл
23:15
ФулхэмНе начат

Овчинников: Карпин провалился в "Динамо", их система отторгает спартаковцев

Российский тренер Валерий Овчинников предположил, почему у бывшего наставника "Спартака" Валерия Карпина не получилось в московском "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Москва ВКонтакте
"Главная проблема "Спартака" и "Динамо" - их руководство. Не в тренерах! Главному тренеру должны давать все возможности. Карпин провалился в "Динамо", потому что их система отторгает спартаковцев. Никого не воспринимает, кроме своих", - заявил Овчинников Овчинников Metaratings.

Валерий Карпин возглавил "Динамо" перед стартом текущего сезона. Специалист совмещал работу в клубе и сборной России. О своём уходе из московской команды Карпин объявил 17 ноября текущего года. На зимнюю паузу в Мир Российской Премьер-Лиге бело-голубые ушли на 10-м месте в турнирной таблице.

В активе "Динамо" 21 набранное очко в 18 матчах сезона-2025/26. Команда завершала календарный год под управлением исполняющего обязанности главного тренера Ролана Гусева. Валерий Карпин возглавлял "Спартак" с 2009-го по 2014 год.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится