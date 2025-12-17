Матчи Скрыть

Межконтинентальный кубок

ПСЖ
20:00
ФламенгоНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Манчестер Сити
22:30
БрентфордНе начат
Ньюкасл
23:15
ФулхэмНе начат

Агент Сауся назвал условие для ухода игрока из "Балтики" зимой

Андрей Талаев, агент футболиста "Балтики" Владислава Сауся, допустил уход своего клиента из калининградской команды в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Балтика" ВКонтакте
"Мне ничего неизвестно на счет переговоров других клубов с "Балтикой" по Саусю. Возможный уход Владислава из "Балтики" этой зимой? Мне кажется, что клуб не будет отпускать лидеров этой зимой. Но при достойном предложении будет диалог, Влад не исключение", - цитирует Талаева "СЭ".

Владислав Саусь выступает за "Балтику" с лета 2024 года. В калининградский клуб он перебрался из "Зенита-2" за 150 тыс. евро. Сейчас специализирующийся на оценке трансферной стоимости футболистов портал Transfermarkt оценивает 22-летнего латераля в 1,8 млн евро.

В первой части сезона Мир Российской Премьер-Лиги Саусь принял участие в 17 матчах за "Балтику", отметившись голом и двумя результативными передачами. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны московского ЦСКА.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится