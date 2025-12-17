Матчи Скрыть

В ЦСКА высказались о возможном продлении контракта с Обляковым

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ответил на вопрос о продлении контракта с полузащитником команды Иваном Обляковым.
Фото: официальный сайт ЦСКА
"Продление контракта Ивана Облякова? Недавно мы объявляли о продлении с Мойзесом и Дивеевым. Думаю, с Иваном тоже всё будет хорошо", - заявил Брейдо в интервью PRO БК.

Иван Обляков выступает за московский ЦСКА с лета 2018 года. Соглашение с 27-летним полузащитником рассчитано до июля 2027-го. В текущем сезоне россиянин принял участие во всех 18 матчах армейцев в Мир Российской Премьер-Лиге, отметившись пятью голами и пятью результативными передачами.

