"Лучший тренер года – Мусаев. Он взял чемпионство с "Краснодаром" и сейчас идёт на первом месте. На данный момент "быки" показывают чемпионскую и самую стабильную игру", - цитирует Бурлака Metaratings.
По итогам сезона-2024/2025 "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России. Главный тренер южан Мурад Мусаев был признан лучшим специалистом по итогам прошлого сезона.
После 18 сыгранных туров в текущем сезоне "быки" лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 40 набранными очками в своем активе.
Бурлак назвал лучшего тренера 2025 года
Экс-игрок "Локомотива" Тарас Бурлак назвал лучшего тренера 2025 года в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"