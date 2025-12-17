Матчи Скрыть

Межконтинентальный кубок

ПСЖ
20:00
ФламенгоНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Манчестер Сити
22:30
БрентфордНе начат
Ньюкасл
23:15
ФулхэмНе начат

Бурлак назвал лучшего тренера 2025 года

Экс-игрок "Локомотива" Тарас Бурлак назвал лучшего тренера 2025 года в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"Лучший тренер года – Мусаев. Он взял чемпионство с "Краснодаром" и сейчас идёт на первом месте. На данный момент "быки" показывают чемпионскую и самую стабильную игру", - цитирует Бурлака Metaratings.

По итогам сезона-2024/2025 "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России. Главный тренер южан Мурад Мусаев был признан лучшим специалистом по итогам прошлого сезона.

После 18 сыгранных туров в текущем сезоне "быки" лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 40 набранными очками в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится