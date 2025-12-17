Павлюченко назвал главную проблему "Спартака"

- На мой взгляд, проблемы "Спартака" в качестве некоторых футболистов, которые не соответствуют уровню борьбы за чемпионство. Если "Спартак" реально хочет бороться за чемпионство и биться с "Зенитом" и "Краснодаром", нужны более качественные футболисты. Как минимум по одному игроку в каждую линию. Эти футболисты должны быть не просто непонятными игроками, как мы уже привыкли видеть в "Спартаке".
"Спартак" ушел на зимнюю паузу, занимая шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-белые одержали восемь побед, пять раз сыграли вничью и потерпели пять поражений в 18 сыгранных матчах. Московская команда набрала 29 очков и на одиннадцать баллов отстает от первого места. От призовой тройки спартаковцев отделяет на сегодняшний день восемь баллов.
Весеннюю часть чемпионата России "Спартак" начнет 1 марта гостевой игрой против "Сочи" в рамках 19-го тура РПЛ.
Источник: "Чемпионат"
Фото: ФК "Спартак"