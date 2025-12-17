Матчи Скрыть

Межконтинентальный кубок

ПСЖ
0 - 0 0 0
Фламенго1 тайм

Кубок Английской лиги

Новости
Манчестер Сити
22:30
БрентфордНе начат
Ньюкасл
23:15
ФулхэмНе начат

Павлюченко: считаю и считал, что не в Станковиче было дело

Бывший футболист "Спартака" Роман Павлюченко не думает, что увольнение Деяна Станковича с поста главного тренера как-то помогло команде.
Фото: ФК "Спартак"
- Я много раз говорил: понятно, винят тренера, его убирают. Но считаю и считал, что не в Станковиче было дело. Поставили тренера - они все в Европе что, не так себя ведут? Все так себя ведут. Это эмоции, понятно, результат и команда такая. Эмоции - это нормально.

Деян Станкович возглавлял "Спартак" с лета 2024 года. 11 ноября 2025-го московский клуб объявил о расторжении соглашения с сербским специалистом по обоюдному согласию сторон.

В текущем сезоне красно-белые провели под руководством Станковича 22 матча в чемпионате и Кубке России, в которых одержали 12 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений.

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится