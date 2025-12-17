Павлюченко: считаю и считал, что не в Станковиче было дело

- Я много раз говорил: понятно, винят тренера, его убирают. Но считаю и считал, что не в Станковиче было дело. Поставили тренера - они все в Европе что, не так себя ведут? Все так себя ведут. Это эмоции, понятно, результат и команда такая. Эмоции - это нормально.
Деян Станкович возглавлял "Спартак" с лета 2024 года. 11 ноября 2025-го московский клуб объявил о расторжении соглашения с сербским специалистом по обоюдному согласию сторон.
В текущем сезоне красно-белые провели под руководством Станковича 22 матча в чемпионате и Кубке России, в которых одержали 12 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений.
Источник: "Чемпионат"
Бывший футболист "Спартака" Роман Павлюченко не думает, что увольнение Деяна Станковича с поста главного тренера как-то помогло команде.
Фото: ФК "Спартак"