ЦСКА и "Зенит" ведут переговоры по трансферу Лусиано Гонду - источник

Форвард "Зенита" Лусиано Гонду может продолжить карьеру в ЦСКА.
Фото: официальный сайт "Зенита"
Московский ЦСКА заинтересован в приобретении аргентинского нападающего Лусиано Гонду из санкт-петербургского "Зенита". Как сообщает Sport24, армейцы планируют осуществить переход в зимнее трансферное окно, а клубы уже вступили в переговоры.

Лусиано Гонду выступает за "Зенит" с августа 2024 года. Сообщалось, что сине-бело-голубые заплатили за его трансфер из "Архентинос Хуниорс" 12 млн евро. В Мир Российской Премьер-Лиге - 2025/2026 у нападающего 14 матчей и ни одного результативного действия.

