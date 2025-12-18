Матчи Скрыть

Лига конференций УЕФА

Шэмрок Роверс
23:00
Хамрун СпартансНе начат
Слован
23:00
ХеккенНе начат
Спарта
23:00
АбердинНе начат
Майнц
23:00
СамсунспорНе начат
Легия
23:00
ЛинкольнНе начат
Страсбург
23:00
БрейдабликНе начат
Омония
23:00
РакувНе начат
Динамо Киев
23:00
НоаНе начат
Лозанна
23:00
ФиорентинаНе начат
Райо Вальекано
23:00
ДритаНе начат
АЕК Ларнака
23:00
ШкендияНе начат
Целе
23:00
ШелбурнНе начат
Кристал Пэлас
23:00
КуПСНе начат
Шахтер
23:00
РиекаНе начат
Сигма
23:00
ЛехНе начат
АЕК Афины
23:00
Университатя КрайоваНе начат
АЗ Алкмар
23:00
ЯгеллонияНе начат
Зриньски
23:00
РапидНе начат

Суперкубок Италии

Наполи
22:00
МиланНе начат

Батраков пошутил об отбитых пенальти Сафонова: натренировал, получается

Полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Батраков поздравил российского вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова с отражёнными пенальти в матче с "Фламенго".
Фото: "Чемпионат"
"Натренировал, получается. Поздравляю, Мотя!" — написал Батраков в соцсети, также опубликовав видео, на котором он бьет пенальти по воротам Сафонова во время тренировки сборной России.

В среду, 17 декабря "ПСЖ" одержал победу над бразильским "Фламенго" в финальном матче Межконтинентального кубка ФИФА по серии пенальти (1:1, 2:1). Матвей Сафонов отразил четыре удара подряд. Тем самым российский вратарь стал первым в истории футбола, кому удалось отбить четыре мяча в серии турнира ФИФА.

Сафонов перешел из "Краснодра" в "ПСЖ" летом 2024 года. За это время он стал обладателем шести трофеев с французской командой, в том числе выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

