Соперником петербургской команды станет "Динамо" из Самарканда. Об этом сообщается на официальных страницах петербургского клуба.
Встреча с представителем чемпионата Узбекистана состоится 9 февраля в Абу-Даби. Начало матча запланировано на 15:00 мск.
Ранее "сине-бело-голубые" уже встречались с самаркандским "Динамо". В январе 2024 года команда Сергея Семака одержала уверенную победу со счётом 5:1.
"Зенит" с 39 баллами в активе идёт на второй строчке в чемпионате России, отставая от "Краснодара" на одно очко.
Стал известен соперник "Зенита" по контрольному матчу
"Зенит" проведёт очередной товарищеский матч в рамках зимних сборов.
Фото: ФК "Зенит"