Стал известен соперник "Зенита" по контрольному матчу

"Зенит" проведёт очередной товарищеский матч в рамках зимних сборов.
Фото: ФК "Зенит"
Соперником петербургской команды станет "Динамо" из Самарканда. Об этом сообщается на официальных страницах петербургского клуба.

Встреча с представителем чемпионата Узбекистана состоится 9 февраля в Абу-Даби. Начало матча запланировано на 15:00 мск.

Ранее "сине-бело-голубые" уже встречались с самаркандским "Динамо". В январе 2024 года команда Сергея Семака одержала уверенную победу со счётом 5:1.

"Зенит" с 39 баллами в активе идёт на второй строчке в чемпионате России, отставая от "Краснодара" на одно очко.

