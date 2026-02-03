Челестини - о матче с "Краснодаром": судья потерял контроль над игрой

Мне кажется, сегодня две команды не наиграли на три красных и семь жёлтых карточек.Судья с первой по 95-ю минуту потерял контроль над игрой. В таких матчах нужно вовремя останавливать эмоции и успокаивать футболистов. Нам пришлось играть полчаса 10 на 11. У Мойзеса не должна была быть такая реакция, но можно было ограничиться жёлтой карточкой, - сказал специалист в эфире "Матч ТВ".
Напомним, встреча прошла 3 февраля и завершилась со счётом 2:2, а в серии пенальти победителем стал ЦСКА.
По ходу матча арбитр показал три красные карточки. У "Краснодара" были удалены Жубал и Степан Садчиков, однако команда продолжила матч в полном составе. Это связано с регламентом турнира: в случае удаления за вторую жёлтую карточку разрешается произвести замену.
Защитник ЦСКА Мойзес был удалён за прямую красную карточку, после чего "армейцы" не получили возможности произвести замену и продолжили матч в меньшинстве.