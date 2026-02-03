Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
2 - 1 2 1
ДинамоЗавершен
Крылья Советов
2 - 1 2 1
ТорпедоЗавершен
Спартак
2 - 0 2 0
ПюникЗавершен
ЦСКА
2 - 2 (П 5 - 4) 2 254
КраснодарЗавершен

Челестини - о матче с "Краснодаром": судья потерял контроль над игрой

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал напряжённый матч Зимнего Кубка РПЛ против "Краснодара", отметив спорные эпизоды по ходу встречи.
По словам наставника "армейцев", характер игры не соответствовал количеству предупреждений со стороны арбитра.

Мне кажется, сегодня две команды не наиграли на три красных и семь жёлтых карточек.
Судья с первой по 95-ю минуту потерял контроль над игрой. В таких матчах нужно вовремя останавливать эмоции и успокаивать футболистов. Нам пришлось играть полчаса 10 на 11. У Мойзеса не должна была быть такая реакция, но можно было ограничиться жёлтой карточкой, - сказал специалист в эфире "Матч ТВ".

Напомним, встреча прошла 3 февраля и завершилась со счётом 2:2, а в серии пенальти победителем стал ЦСКА.

По ходу матча арбитр показал три красные карточки. У "Краснодара" были удалены Жубал и Степан Садчиков, однако команда продолжила матч в полном составе. Это связано с регламентом турнира: в случае удаления за вторую жёлтую карточку разрешается произвести замену.

Защитник ЦСКА Мойзес был удалён за прямую красную карточку, после чего "армейцы" не получили возможности произвести замену и продолжили матч в меньшинстве.

