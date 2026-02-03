ЦСКА обыграл "Краснодар" по пенальти в матче Зимнего Кубка РПЛ

Основное время встречи завершилось со счётом 2:2, а в серии пенальти точнее оказались футболисты московского клуба - 5:4.
Армейцы активно начали матч и уже в первом тайме дважды поразили ворота соперника. На 10-й минуте счёт открыл Лусиано Гонду, а перед перерывом преимущество ЦСКА удвоил Данил Круговой, отличившийся на 37-й минуте.
После перерыва "Краснодар" сумел отыграться. На 54-й минуте Мозес Кобнан сократил отставание, а на 84-й минуте Эльдар Гусейнов восстановил равенство в счёте.
В ходе матча арбитр показал три красные карточки: у "Краснодара" были удалены Жубал и Степан Садчиков, а у ЦСКА досрочно покинул поле защитник Мойзес.