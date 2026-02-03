Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
2 - 1 2 1
ДинамоЗавершен
Крылья Советов
2 - 1 2 1
ТорпедоЗавершен
Спартак
2 - 0 2 0
ПюникЗавершен
ЦСКА
2 - 2 (П 5 - 4) 2 254
КраснодарЗавершен

Названа причина перепалки Челестини и Мусаева в матче ЦСКА - "Краснодар"

В матче Зимнего Кубка РПЛ между ЦСКА и "Краснодаром" возник спор между тренерскими штабами команд.
Фото: ФК "Краснодар"
Как сообщил комментатор Константин Генич в эфире, главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев не согласился разрешить ЦСКА произвести замену после удаления защитника Мойзеса. По словам Генича, штаб "Краснодара" не пошёл навстречу сопернику, из-за чего команды продолжили игру строго по регламенту.

Согласно правилам турнира, команда имеет право заменить футболиста в случае удаления за вторую жёлтую карточку. Именно поэтому "Краснодар", несмотря на два удаления по ходу встречи, продолжил матч в полном составе.

При этом в ситуации с прямой красной карточкой, которую получил защитник ЦСКА Мойзес, регламент не предусматривает возможности замены. В результате армейцы были вынуждены доигрывать встречу в меньшинстве.

Напомним, основное время матча завершилось вничью 2:2, а в серии пенальти точнее оказались игроки ЦСКА.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится