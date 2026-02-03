Названа причина перепалки Челестини и Мусаева в матче ЦСКА - "Краснодар"

Как сообщил комментатор Константин Генич в эфире, главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев не согласился разрешить ЦСКА произвести замену после удаления защитника Мойзеса. По словам Генича, штаб "Краснодара" не пошёл навстречу сопернику, из-за чего команды продолжили игру строго по регламенту.
Согласно правилам турнира, команда имеет право заменить футболиста в случае удаления за вторую жёлтую карточку. Именно поэтому "Краснодар", несмотря на два удаления по ходу встречи, продолжил матч в полном составе.
При этом в ситуации с прямой красной карточкой, которую получил защитник ЦСКА Мойзес, регламент не предусматривает возможности замены. В результате армейцы были вынуждены доигрывать встречу в меньшинстве.
Напомним, основное время матча завершилось вничью 2:2, а в серии пенальти точнее оказались игроки ЦСКА.