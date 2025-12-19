После ухода из "Спартака" серба Деяна Станковича, возглавлявшего команду с июля 2024 года, Вадим Юрьевич был назначен исполняющим обязанности главного тренера.
"Очень хочу, чтобы все удачно сложилось у Вадима Романова. Чтобы он сохранил свою должность без приставки "и.о.". Хорошо знаю его тренерские качества и не сомневаюсь в его потенциале. Очень хотел бы, чтобы наши тренеры проявляли себя на этом уровне и, в первую очередь, чтобы руководители доверяли нашим тренерам, давали им возможность работать", — передает слова Аксенова "Матч ТВ".
Под руководством Вадима Романова "Спартак" провел 4 матча, в которых одержал 2 победы, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение. С 29 очками красно-белые расположились на 6-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги по итогам 18 туров.
Аксенов: хотел бы видеть Романова главным тренером "Спартака"
Тренер юношеской сборной России Андрей Аксенов поделился ожиданиями от будущего Вадима Романова в клубе.
