Экс-футболист "Зенита" объяснил, почему "Спартак" нельзя называть лидером российского футбола

- Можно и не становиться чемпионом, но хотя бы всегда бороться за титул. Тогда ты можешь относить свой клуб к лидерам российского футбола. А "Спартак" все время на каких-то четвертых-пятых-шестых местах. Поэтому лидером российского футбола "Спартак" называть нельзя.
"Спартак" ушел на зимнюю паузу в чемпионате России, занимая шестое место в турнирной таблице. Московская команда набрала 29 очков в 18 матчах и на одиннадцать баллов отстает от первой строчки. От топ-3 красно-белых отделяют восемь баллов.
Весеннюю часть Российской Премьер-Лиги "Спартак" начнет 1 марта выездной игрой против "Сочи" в рамках 19-го тура.
Источник: Legalbet
Фото: ФК "Спартак"