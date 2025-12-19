Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
0 - 1 0 1
Мальорка1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия Д
1 - 0 1 0
Боруссия М2 тайм

Суперкубок Италии

Болонья
1 - 1 1 1
Интер2 тайм

Экс-футболист "Зенита" объяснил, почему "Спартак" нельзя называть лидером российского футбола

Константин Лепехин не считает "Спартак" лидером российского футбола.
Фото: ФК "Спартак"
- Можно и не становиться чемпионом, но хотя бы всегда бороться за титул. Тогда ты можешь относить свой клуб к лидерам российского футбола. А "Спартак" все время на каких-то четвертых-пятых-шестых местах. Поэтому лидером российского футбола "Спартак" называть нельзя.

"Спартак" ушел на зимнюю паузу в чемпионате России, занимая шестое место в турнирной таблице. Московская команда набрала 29 очков в 18 матчах и на одиннадцать баллов отстает от первой строчки. От топ-3 красно-белых отделяют восемь баллов.

Весеннюю часть Российской Премьер-Лиги "Спартак" начнет 1 марта выездной игрой против "Сочи" в рамках 19-го тура.

Источник: Legalbet

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится