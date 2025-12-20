Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
15:30
ЧелсиНе начат
Вулверхэмптон
18:00
БрентфордНе начат
Манчестер Сити
18:00
Вест ХэмНе начат
Брайтон
18:00
СандерлендНе начат
Борнмут
18:00
БернлиНе начат
Тоттенхэм
20:30
ЛиверпульНе начат
Лидс
23:00
Кристал ПэласНе начат
Эвертон
23:00
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
16:00
СельтаНе начат
Леванте
18:15
Реал СосьедадНе начат
Осасуна
20:30
АлавесНе начат
Реал Мадрид
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лацио
20:00
КремонезеНе начат
Ювентус
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
17:30
АйнтрахтНе начат
Кельн
17:30
УнионНе начат
Штутгарт
17:30
ХоффенхаймНе начат
Вольфсбург
17:30
ФрайбургНе начат
Аугсбург
17:30
ВердерНе начат
РБ Лейпциг
20:30
БайерНе начат

Экс-игрок "Локо" назвал условие, при котором Вера станет усилением

Бывший нападающий "Локомотива" Руслан Пименов ответил на вопрос, станет ли полузащитник Лукас Вера усилением для красно-зеленых.
Фото: ФК "Химки"
"Если "Спартак" заберет из аренды Пруцева, то, наверное, Вера поможет. Если Пруцев остается в "Локо", то, думаю, что нет", – приводит слова Пименов "Матч ТВ".

Лукас Вера пополнил состав "Локомотива" в среду, 17 ноября. Аргентинский полузащитник подписал контракт с клубом в статусе свободного агента до конца сезона-2027/28. Ранее Вера играл за "Оренбург" и "Химки". На счету 28-летнего футболиста 85 матчей Российской Премьер-лиги, в которых он отметился 10 забитыми мячами и сделал 16 голевых передач.

Данил Пруцев выступает за "Спартак", но играет за железнодорожников на правах аренды до конца текущего сезона. "Локомотив" ушел на зимнюю паузу в чемпионате России на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 37 очков за 18 туров.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится