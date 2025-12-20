Экс-игрок "Локо" назвал условие, при котором Вера станет усилением

"Если "Спартак" заберет из аренды Пруцева, то, наверное, Вера поможет. Если Пруцев остается в "Локо", то, думаю, что нет", – приводит слова Пименов "Матч ТВ".
Лукас Вера пополнил состав "Локомотива" в среду, 17 ноября. Аргентинский полузащитник подписал контракт с клубом в статусе свободного агента до конца сезона-2027/28. Ранее Вера играл за "Оренбург" и "Химки". На счету 28-летнего футболиста 85 матчей Российской Премьер-лиги, в которых он отметился 10 забитыми мячами и сделал 16 голевых передач.
Данил Пруцев выступает за "Спартак", но играет за железнодорожников на правах аренды до конца текущего сезона. "Локомотив" ушел на зимнюю паузу в чемпионате России на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 37 очков за 18 туров.
Бывший нападающий "Локомотива" Руслан Пименов ответил на вопрос, станет ли полузащитник Лукас Вера усилением для красно-зеленых.
Фото: ФК "Химки"