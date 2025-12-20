Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
15:30
ЧелсиНе начат
Вулверхэмптон
18:00
БрентфордНе начат
Манчестер Сити
18:00
Вест ХэмНе начат
Брайтон
18:00
СандерлендНе начат
Борнмут
18:00
БернлиНе начат
Тоттенхэм
20:30
ЛиверпульНе начат
Лидс
23:00
Кристал ПэласНе начат
Эвертон
23:00
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
16:00
СельтаНе начат
Леванте
18:15
Реал СосьедадНе начат
Осасуна
20:30
АлавесНе начат
Реал Мадрид
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лацио
20:00
КремонезеНе начат
Ювентус
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
17:30
АйнтрахтНе начат
Кельн
17:30
УнионНе начат
Вольфсбург
17:30
ФрайбургНе начат
Штутгарт
17:30
ХоффенхаймНе начат
Аугсбург
17:30
ВердерНе начат
РБ Лейпциг
20:30
БайерНе начат

Спортивный юрист Зайцев: "ПСЖ" никогда не говорил, чтобы Сафонов искал новый клуб

Спортивный юрист Юрий Зайцев прокомментировал слухи о том, что российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов собирался сменить клуб.
Фото: Getty Images
"И на текущий момент, и до матча с "Фламенго" о смене команды речи не шло. Все новости о том, что Сафонова куда-то продают, хотят выставить на трансфер или не видят в команде, не соответствуют действительности. "ПСЖ" никогда не говорил, чтобы Матвей искал новый клуб. Сафонов — полноценная часть команды", – приводит слова Зайцева Sport24.

В текущем сезоне Матвей Сафонов вышел в стартовом составе "ПСЖ" в последних четырех матчах. В финале Межконтинентального кубка ФИФА с "Фламенго" голкипер отбил четыре пенальти, благодаря чему парижане одержали победу. Россиянин был признан лучшим игроком встречи и стал обладателем исторического достижения по количеству отраженных ударов в серии пенальти на турнире ФИФА.

Ранее в СМИ появилась информация, что Сафонов собирается покинуть "ПСЖ" из-за отсутствия игрового времени.

