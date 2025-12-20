Спортивный юрист Зайцев: "ПСЖ" никогда не говорил, чтобы Сафонов искал новый клуб

"И на текущий момент, и до матча с "Фламенго" о смене команды речи не шло. Все новости о том, что Сафонова куда-то продают, хотят выставить на трансфер или не видят в команде, не соответствуют действительности. "ПСЖ" никогда не говорил, чтобы Матвей искал новый клуб. Сафонов — полноценная часть команды", – приводит слова Зайцева Sport24.
В текущем сезоне Матвей Сафонов вышел в стартовом составе "ПСЖ" в последних четырех матчах. В финале Межконтинентального кубка ФИФА с "Фламенго" голкипер отбил четыре пенальти, благодаря чему парижане одержали победу. Россиянин был признан лучшим игроком встречи и стал обладателем исторического достижения по количеству отраженных ударов в серии пенальти на турнире ФИФА.
Ранее в СМИ появилась информация, что Сафонов собирается покинуть "ПСЖ" из-за отсутствия игрового времени.
Спортивный юрист Юрий Зайцев прокомментировал слухи о том, что российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов собирался сменить клуб.
Фото: Getty Images