Корнеев назвал имя лучшего тренера в первой части сезона РПЛ

"Талалаев, потому что "Балтика" при нем узнаваема и команда способна выиграть у любого соперника! Я уже не говорю про прессинг, физическую подготовку и о факте пропущенных голов, их всего семь", — приводит слова Корнеева "Матч ТВ".
Талалаев возглавляет "Балтику" с сентября 2024 года. Команда из Калининграда проводит дебютный сезон в РПЛ. За 18 прошедших туров "Балтика" набрала 35 очков и на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Ранее стало известно, что КДК РФС дисквалифицировал Андрея Талалаева на три матча РПЛ за поведение в матче 17-го тура со "Спартаком". Встреча в Калининраде завершилась со счетом 1:0. Во время игры Талалаев получил красную карточку и был удален с поля.
Российский специалист Игорь Корнеев рассказал, кого считает лучшим тренером РПЛ в первой части текущего сезона.
Фото: "Матч ТВ"