Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
15:30
ЧелсиНе начат
Вулверхэмптон
18:00
БрентфордНе начат
Манчестер Сити
18:00
Вест ХэмНе начат
Брайтон
18:00
СандерлендНе начат
Борнмут
18:00
БернлиНе начат
Тоттенхэм
20:30
ЛиверпульНе начат
Лидс
23:00
Кристал ПэласНе начат
Эвертон
23:00
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
16:00
СельтаНе начат
Леванте
18:15
Реал СосьедадНе начат
Осасуна
20:30
АлавесНе начат
Реал Мадрид
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лацио
20:00
КремонезеНе начат
Ювентус
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
17:30
АйнтрахтНе начат
Кельн
17:30
УнионНе начат
Вольфсбург
17:30
ФрайбургНе начат
Штутгарт
17:30
ХоффенхаймНе начат
Аугсбург
17:30
ВердерНе начат
РБ Лейпциг
20:30
БайерНе начат

Корнеев назвал имя лучшего тренера в первой части сезона РПЛ

Российский специалист Игорь Корнеев рассказал, кого считает лучшим тренером РПЛ в первой части текущего сезона.
Фото: "Матч ТВ"
"Талалаев, потому что "Балтика" при нем узнаваема и команда способна выиграть у любого соперника! Я уже не говорю про прессинг, физическую подготовку и о факте пропущенных голов, их всего семь", — приводит слова Корнеева "Матч ТВ".

Талалаев возглавляет "Балтику" с сентября 2024 года. Команда из Калининграда проводит дебютный сезон в РПЛ. За 18 прошедших туров "Балтика" набрала 35 очков и на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее стало известно, что КДК РФС дисквалифицировал Андрея Талалаева на три матча РПЛ за поведение в матче 17-го тура со "Спартаком". Встреча в Калининраде завершилась со счетом 1:0. Во время игры Талалаев получил красную карточку и был удален с поля.

