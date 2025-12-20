Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
15:30
ЧелсиНе начат
Вулверхэмптон
18:00
БрентфордНе начат
Манчестер Сити
18:00
Вест ХэмНе начат
Брайтон
18:00
СандерлендНе начат
Борнмут
18:00
БернлиНе начат
Тоттенхэм
20:30
ЛиверпульНе начат
Лидс
23:00
Кристал ПэласНе начат
Эвертон
23:00
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
16:00
СельтаНе начат
Леванте
18:15
Реал СосьедадНе начат
Осасуна
20:30
АлавесНе начат
Реал Мадрид
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лацио
20:00
КремонезеНе начат
Ювентус
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
17:30
АйнтрахтНе начат
Кельн
17:30
УнионНе начат
Вольфсбург
17:30
ФрайбургНе начат
Штутгарт
17:30
ХоффенхаймНе начат
Аугсбург
17:30
ВердерНе начат
РБ Лейпциг
20:30
БайерНе начат

Маркиньос стал лучшим ассистентом "Спартака" в 2025 году

Бразильский вингер "Спартака" Маркиньос признан лучшим игроком года по количеству результативных действий в команде.
Фото: ФК "Спартак"
Об этом сообщает пресс-служба "Спартака". Отмечается, что за 2025 год Маркиньос записал на свой счет 17 очков по системе гол+пас, отметившись 10 ассистами. Второе место в гонке ассистентов "Спартака" занял Пабло Солари, у которого по 8 забитых мячей и голевых передач. Топ-3 замкнул Эсекьель Барко. В активе аргентинца 6 результативных передач.

Маркиньос пополнил состав красно-белых летом 2024 года. До перехода в московскую команду он играл в венгерском "Ференцвароше". По итогам предыдущего сезона бразилец вошел в рейтинг 33-х лучших футболистов Российской Премьер-Лиги.

"Спартак" на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. По итогам 18-ти туров первой части нынешнего сезона красно-белые набрали 29 очков.

