Маркиньос стал лучшим ассистентом "Спартака" в 2025 году

Об этом сообщает пресс-служба "Спартака". Отмечается, что за 2025 год Маркиньос записал на свой счет 17 очков по системе гол+пас, отметившись 10 ассистами. Второе место в гонке ассистентов "Спартака" занял Пабло Солари, у которого по 8 забитых мячей и голевых передач. Топ-3 замкнул Эсекьель Барко. В активе аргентинца 6 результативных передач.
Маркиньос пополнил состав красно-белых летом 2024 года. До перехода в московскую команду он играл в венгерском "Ференцвароше". По итогам предыдущего сезона бразилец вошел в рейтинг 33-х лучших футболистов Российской Премьер-Лиги.
"Спартак" на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. По итогам 18-ти туров первой части нынешнего сезона красно-белые набрали 29 очков.
Бразильский вингер "Спартака" Маркиньос признан лучшим игроком года по количеству результативных действий в команде.
Фото: ФК "Спартак"