Титов - о трансферах "Спартака": опять будут финансовые потери

- Чтобы кого-то купить, надо кого-то продать. Учитывая лимит со следующего сезона, я уверен, что сейчас уже ищут новый клуб многим иностранцам типа Бонгонда, который после травмы не выдержит конкуренцию с Солари. Сейчас будут акцент делать на российских футболистов. Поэтому два-три иностранца, наверное, точно будут проданы. Вопрос, будет ли спрос на них. Потому что, как правило, продают тех, кто сидит на лавке. То есть здесь опять будут финансовые потери. Хотя учитывая, какие зарплаты, лучше, конечно, отдать дешевле, чем ждать, когда у иностранца закончится контракт, – цитирует Титова Metaratings.ru.
В настоящий момент "Спартак" не назначил нового главного тренера после ухода в ноябре 2025 года сербского наставника Деяна Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера в четырёх оставшихся матчах осенней части сезона был 47-летний российский специалист Вадим Романов, с которым красно-белые одержали две победы, потерпели одно поражение - от калининградской "Балтики" после часа игры в большинстве, и один раз сыграли вничью.
По информации СМИ, на первый тренировочный сбор зимы 2026 года "Спартак" отправится под руководством Романова.
Экс-хавбек и экс-тренер "Спартака" Егор Титов ответил на вопрос о возможных трансферах красно-белых зимой 2026 года.
Фото: ФК "Спартак"