"Пока неизвестно, будет ли новый тренер у "Спартака" или останется Романов. Считаю, что у "Спартака" должен быть тренер, который исповедует по философии комбинационный, зрелищный, с атакующим стилем футбол", - сказал Аленичев "Чемпионату".
Напомним, 11 ноября пресс-служба московского "Спартака" сообщила об уходе Деяна Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера клуба стал Вадим Романов.
На данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков. Следующий матч команды в РПЛ состоится 28 февраля против "Сочи".
Аленичев рассказал, какой тренер нужен "Спартаку"
Фото: "Чемпионат"