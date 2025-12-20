Матчи Скрыть

Аленичев рассказал, какой тренер нужен "Спартаку"

Бывший футболист "Спартака" Дмитрий Аленичев предположил, какой тренер нужен клубу.
Фото: "Чемпионат"
"Пока неизвестно, будет ли новый тренер у "Спартака" или останется Романов. Считаю, что у "Спартака" должен быть тренер, который исповедует по философии комбинационный, зрелищный, с атакующим стилем футбол", - сказал Аленичев "Чемпионату".

Напомним, 11 ноября пресс-служба московского "Спартака" сообщила об уходе Деяна Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера клуба стал Вадим Романов.

На данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков. Следующий матч команды в РПЛ состоится 28 февраля против "Сочи".

