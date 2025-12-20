Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
2 - 2 2 2
ЧелсиЗавершен
Вулверхэмптон
0 - 2 0 2
БрентфордЗавершен
Манчестер Сити
3 - 0 3 0
Вест ХэмЗавершен
Брайтон
0 - 0 0 0
СандерлендЗавершен
Борнмут
1 - 1 1 1
БернлиЗавершен
Лидс
23:00
Кристал ПэласНе начат
Эвертон
23:00
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 0 0 0
СельтаЗавершен
Леванте
1 - 1 1 1
Реал СосьедадЗавершен
Реал Мадрид
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ювентус
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
1 - 1 1 1
АйнтрахтЗавершен
Кельн
0 - 1 0 1
УнионЗавершен
Штутгарт
0 - 0 0 0
ХоффенхаймЗавершен
Вольфсбург
3 - 4 3 4
ФрайбургЗавершен
Аугсбург
0 - 0 0 0
ВердерЗавершен

Гришин: если ЦСКА продаст Дивеева, то получит дырку в обороне

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о возможном переходе Игоря Дивеева в "Зенит".
Фото: ФК ЦСКА
"ЦСКА выиграет в деньгах, если этот трансфер произойдёт. "Зениту" нужен защитник, ЦСКА - нападающий. Обе команды закроют свои потребности. Но если ЦСКА продаст Дивеева, получит дырку в обороне. Непонятно, как команда будет обходиться без него. Челестини сможет ставить только Лукина и Виктора. А Виктор пока не вписался в команду", - сказал Гришин Metaratings.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Зенит" и ЦСКА готовят обмен Лусиано Гонду на Игоря Дивеева.

Игорь Дивеев выступает за московский ЦСКА с начала июля 2019 года. В текущем сезоне защитник провел за клуб 19 матчей и забил 3 гола. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца сезона-2028/2029. Трансферная стоимость 26-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.

Лусиано Гонду перешел в петербургский "Зенит" в конце августа 2024 года. В текущем сезоне нападающий провел за клуб 22 игры, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Соглашение с аргентинским футболистом рассчитано до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость 24-летнего игрока по версии Transfermarkt составляет 8 миллионов евро.

