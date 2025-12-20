Гришин: если ЦСКА продаст Дивеева, то получит дырку в обороне

"ЦСКА выиграет в деньгах, если этот трансфер произойдёт. "Зениту" нужен защитник, ЦСКА - нападающий. Обе команды закроют свои потребности. Но если ЦСКА продаст Дивеева, получит дырку в обороне. Непонятно, как команда будет обходиться без него. Челестини сможет ставить только Лукина и Виктора. А Виктор пока не вписался в команду", - сказал Гришин Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Зенит" и ЦСКА готовят обмен Лусиано Гонду на Игоря Дивеева.
Игорь Дивеев выступает за московский ЦСКА с начала июля 2019 года. В текущем сезоне защитник провел за клуб 19 матчей и забил 3 гола. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца сезона-2028/2029. Трансферная стоимость 26-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.
Лусиано Гонду перешел в петербургский "Зенит" в конце августа 2024 года. В текущем сезоне нападающий провел за клуб 22 игры, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Соглашение с аргентинским футболистом рассчитано до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость 24-летнего игрока по версии Transfermarkt составляет 8 миллионов евро.
Фото: ФК ЦСКА