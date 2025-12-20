Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
2 - 2 2 2
ЧелсиЗавершен
Вулверхэмптон
0 - 2 0 2
БрентфордЗавершен
Манчестер Сити
3 - 0 3 0
Вест ХэмЗавершен
Брайтон
0 - 0 0 0
СандерлендЗавершен
Борнмут
1 - 1 1 1
БернлиЗавершен
Лидс
23:00
Кристал ПэласНе начат
Эвертон
23:00
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 0 0 0
СельтаЗавершен
Леванте
1 - 1 1 1
Реал СосьедадЗавершен
Реал Мадрид
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ювентус
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
1 - 1 1 1
АйнтрахтЗавершен
Кельн
0 - 1 0 1
УнионЗавершен
Штутгарт
0 - 0 0 0
ХоффенхаймЗавершен
Вольфсбург
3 - 4 3 4
ФрайбургЗавершен
Аугсбург
0 - 0 0 0
ВердерЗавершен

Игрок ЦСКА Гайич назвал клуб, в который точно не перейдет

Футболист ЦСКА Гайич назвал клуб России, в который точно не перейдет.
Фото: ФК ЦСКА
"Я скажу честно. Некоторые говорят, что не надо отвечать на такие вопросы. Это тоже правильно. Но я себя знаю. Я в ЦСКА уже четыре года и вообще не вижу себя в "Спартаке". Не могу представить себя в футболке "Спартака", - сказал Гайич в интервью пресс-службе ЦСКА.

Правый защитник выступает в составе "армейцев" с начала июля 2022 года. В текущем сезоне футболист провел за клуб 24 матча и забил 2 гола. Соглашение с сербским игроком рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость Гайича по версии сайта Transfermarkt составляет 4,5 миллиона евро.

На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. "Спартак" располагается на шестой строчке с 29 баллами в своем активе.

