"Я скажу честно. Некоторые говорят, что не надо отвечать на такие вопросы. Это тоже правильно. Но я себя знаю. Я в ЦСКА уже четыре года и вообще не вижу себя в "Спартаке". Не могу представить себя в футболке "Спартака", - сказал Гайич в интервью пресс-службе ЦСКА.
Правый защитник выступает в составе "армейцев" с начала июля 2022 года. В текущем сезоне футболист провел за клуб 24 матча и забил 2 гола. Соглашение с сербским игроком рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость Гайича по версии сайта Transfermarkt составляет 4,5 миллиона евро.
На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. "Спартак" располагается на шестой строчке с 29 баллами в своем активе.
Игрок ЦСКА Гайич назвал клуб, в который точно не перейдет
Фото: ФК ЦСКА