"Сейчас самое время, чтобы сделать Гусева главным тренером "Динамо". Клубу нечего терять. Надо дать Ролану возможность доработать в команде до лета. Если не получится удачно провести этот отрезок, надо будет искать другого специалиста", - сказал Гришин Metaratings.
Напомним, 17 ноября пресс-служба московского "Динамо" объявила об уходе Валерия Карпина. Исполняющим обязанности главного тренера клуба был назначен бывший ассистент российского специалиста Ролан Гусев.
На данный момент "Динамо" находится на десятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко в 18-ти матчах.
Гришин: самое время, чтобы сделать Гусева главным тренером "Динамо"
Бывший игрок "Динамо" Александр Гришин высказался о работе исполняющего обязанности главного тренера клуба Ролана Гусева.
Фото: ФК "Динамо"