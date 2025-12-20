Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
2 - 2 2 2
ЧелсиЗавершен
Вулверхэмптон
0 - 2 0 2
БрентфордЗавершен
Манчестер Сити
3 - 0 3 0
Вест ХэмЗавершен
Брайтон
0 - 0 0 0
СандерлендЗавершен
Борнмут
1 - 1 1 1
БернлиЗавершен
Лидс
23:00
Кристал ПэласНе начат
Эвертон
23:00
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 0 0 0
СельтаЗавершен
Леванте
1 - 1 1 1
Реал СосьедадЗавершен
Реал Мадрид
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ювентус
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
1 - 1 1 1
АйнтрахтЗавершен
Кельн
0 - 1 0 1
УнионЗавершен
Штутгарт
0 - 0 0 0
ХоффенхаймЗавершен
Вольфсбург
3 - 4 3 4
ФрайбургЗавершен
Аугсбург
0 - 0 0 0
ВердерЗавершен

Гришин: самое время, чтобы сделать Гусева главным тренером "Динамо"

Бывший игрок "Динамо" Александр Гришин высказался о работе исполняющего обязанности главного тренера клуба Ролана Гусева.
Фото: ФК "Динамо"
"Сейчас самое время, чтобы сделать Гусева главным тренером "Динамо". Клубу нечего терять. Надо дать Ролану возможность доработать в команде до лета. Если не получится удачно провести этот отрезок, надо будет искать другого специалиста", - сказал Гришин Metaratings.

Напомним, 17 ноября пресс-служба московского "Динамо" объявила об уходе Валерия Карпина. Исполняющим обязанности главного тренера клуба был назначен бывший ассистент российского специалиста Ролан Гусев.

На данный момент "Динамо" находится на десятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко в 18-ти матчах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится