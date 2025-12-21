Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

2025/26
Астон Вилла
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

2024/25
Жирона
0 - 3 0 3
АтлетикоЗавершен
Вильярреал
0 - 0 0 0
Барселона1 тайм
Эльче
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Бетис
23:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

2025/26
Кальяри
2 - 2 2 2
ПизаЗавершен
Сассуоло
0 - 0 0 0
Торино2 тайм
Фиорентина
20:00
УдинезеНе начат
Дженоа
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

2024/25
Майнц
0 - 0 0 0
Санкт-Паули1 тайм
Хайденхайм
19:30
БаварияНе начат

В Бразилии рассказали, сколько "Зенит" предлагал за игрока "Крузейро"

"Крузейро" отклонил два предложения санкт-петербургского "Зенита" по трансферу центрального защитника Жонатана Жезуса.
Фото: Pera Photo Press
Как сообщает Goal, первый раз санкт-петербургский клуб был готов заплатить за переход футболиста 9 млн евро в качестве фиксированной суммы и еще 1 миллион в виде бонусов. Второе предложение составило 10 + 1 млн евро.

СМИ также сообщали, что "Крузейро" готов включить Жезуса в сделку по переходу полузащитника "Зенита" Жерсона.

Жонатан Жезус выступает за "Крузейро" с 2024 года. В активе футболиста — 36 матчей, один забитый мяч и одна голевая передача в составе бразильской команды. Его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года, а рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 2,5 млн евро.

