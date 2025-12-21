Как сообщает Goal, первый раз санкт-петербургский клуб был готов заплатить за переход футболиста 9 млн евро в качестве фиксированной суммы и еще 1 миллион в виде бонусов. Второе предложение составило 10 + 1 млн евро.
СМИ также сообщали, что "Крузейро" готов включить Жезуса в сделку по переходу полузащитника "Зенита" Жерсона.
Жонатан Жезус выступает за "Крузейро" с 2024 года. В активе футболиста — 36 матчей, один забитый мяч и одна голевая передача в составе бразильской команды. Его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года, а рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 2,5 млн евро.
В Бразилии рассказали, сколько "Зенит" предлагал за игрока "Крузейро"
"Крузейро" отклонил два предложения санкт-петербургского "Зенита" по трансферу центрального защитника Жонатана Жезуса.
